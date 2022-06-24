СБУ завершила розслідування ​щодо проросійського пропагандиста, який сподівався на "нову" владу в Україні

Чоловік створив облікові записи в соцмережах та месенджерах з аудиторією понад 350 тисяч користувачів.

Слідчі Служби безпеки завершили досудове розслідування щодо проросійського пропагандиста, який сподівався на "нову" владу в Україні.

Про це повідомило управління СБУ в Київській області.

Встановлено, що адміністратор мережі антиукраїнських інформаційних ресурсів створив акаунти у соціальних мережах та месенджерах. Загальна аудиторія їх налічувала понад 350 тисяч користувачів.

На цих ресурсах зловмисник розміщував матеріали, в яких виправдовував збройну агресію Росії проти України, прославляв російські окупаційні війська та звинувачував країни-партнери в розповсюдженні фейків про події в нашій державі.

"У месенджерах зрадника співробітники спецслужби виявили листування з громадянами РФ, де він висловлює підтримку російської агресії та сподівання на встановлення в Києві «нової влади». Під час обшуку за місцем проживання зловмисника в Солом’янському районі столиці правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, з яких здійснювалось адміністрування пропагандистських мереж та велося листування з російськими абонентами. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу завершено", - йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на Одещині СБУ викрила пропагандиста, який підтримує військову агресію Росії. За даними досудового слідства, вчитель інформатики із Сергіївки активно розповсюджував через заборонені соцмережі проросійські матеріали на підтримку загарбницької путінської політики щодо нашої держави