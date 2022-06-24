Російські війська в ніч на 24 червня обстріляли пожежну частину у місті Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомила Державна служба з надзвичаних ситуацій.

"Оркам не писані жодні закони та конвенції. Зокрема, Женевська конвенція, яка захищає пожежних під час війни. Сьогодні вночі Росія вкотре обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині. Точніше - будівлю пожежно-рятувальної частини", - йдеться в повідомленні.

Четверо рятувальників отримали поранення.

Загиблих серед особового складу частини, на щастя, немає.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілу окупантів було пошкоджено пожежну частину та технікув Авдіївці.