Полярники станції “Академік Вернадський” встановлюють нові антени для вивчення іоносфери. Науковці станції уже майже 30 років досліджують геокосмос – навколоземний космічний простір.

Одним з методів досліджень геокосмосу, що широко використовується в світі, є вертикальне зондування іоносфери – “зарядженої” іонами та електронами частини атмосфери, яка простягається на висотах приблизно 50-1500 км від поверхні Землі. Про це повідомляє у Facebook Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що дані під час вертикального зондування отримують за допомогою спеціальних радарів – іонозондів. Інтерпретація цих даних дозволяє одержувати нові знання про сезонні та добові варіації параметрів плазмового середовища, вивчати прояви магнітних бурь, збурення і хвильові процеси в ньому. Це важливо і з точки зору розуміння іоносфери, і з цілком практичних причин. Наприклад, плазмові нестійкості та неоднорідності, які виникають в цьому шарі, ускладнюють роботу наземно-космічних систем.

Фото: Національний антарктичний науковий центр у Facebook

“У світі налічується понад 100 іонозондів, але у Південній півкулі їх небагато, а на Антарктичному півострові регулярне вертикальне зондування є тільки на нашій станції (з другої половини 1950-х, тобто коли вона ще належала Великій Британії та мала назву Фарадей)”, – розповідають дослідники.

Крім іонозонду IPS-42 австралійського виробництва, що безперервно працює десь з 1982 року, на “Вернадському” також використовують сучасний цифровий іонозонд, розроблений науковцями з України. Антенна система іонозондів – чотири ромби (два для передачі сигналу і два для прийому).

Фото: Національний антарктичний науковий центр у Facebook

Для покращення інформативності даних неподалік від основних будівель станції було встановлено ще один цифровий іонозонд, який працює в пасивному режимі. Наразі він використовує два перпендикулярних диполі, що дозволяє розділяти відбиті від іоносфери хвилі різної поляризації (так звані магнітоіонні компоненти). До речі, схожий диполь був задіяний для радіофізичних експериментів під час переходу науково-дослідного судна “Ноосфера” з Одеси до “Вернадського”.

У березні цього року біля станції почалося встановлення нових ромбічних антен. Справа в тому, що для кращого прийому сигналів необхідно, щоб розміри антен були одного порядку з довжиною радіохвиль, які приймаються, а це – десятки метрів. З України на “Ноосфері” прибули секції щогл для побудови антен, під них було залито фундамент, і, щойно з’явилася можливість, учасники 27-ї УАЕ почали монтаж цих щогл.

Фото: Національний антарктичний науковий центр у Facebook

У роботі, крім геофізиків, брали участь метеорологи та метеорологині, біологи та біологині, системний механік, сисадмін, бейскомандер і навіть лікар. Нерідко працювати доводилося в екстремальних умовах – коли швидкість вітру сягала 30 м/с, а на дроти налипав мокрий сніг. Але наразі команда вже змогла встановити три щогли з п’яти.

Фото: Національний антарктичний науковий центр у Facebook

“Попереду ще чимало роботи, але вона того варта, адже завдяки цьому наші вчені зможуть отримувати нові наукові результати світового рівня та розширювати знання людства про нашу планету”, – зазначають полярники.

Нагадаємо, українські полярники зі станції "Академік Вернадський" долучилися до всесвітньої акції з підтримки захисників Маріуполя. Вони записали відео на підтримку захисників Азовсталі.