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Унаслідок російських обстрілів на Харківщині поранено семеро людей

Окупанти продовжують чинити терор у Харківській області. 

Унаслідок російських обстрілів на Харківщині поранено семеро людей
Наслідки обстрілів на Харківщині. Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Харківської ОВА

Минулої ночі російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова й області.

Про це написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Харкові вчора близько 23:00 були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо – ніхто не постраждав”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі знову окупанти обстріляли місто Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.

У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли селище Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними – 7 поранених цивільних, з них 2 дитини. Інформація оновлюється.

“На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку російські окупанти намагаються не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне”, – повідомив Синєгубов.

У районі Ізюму ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Нагадаємо, учора від обстрілів окупантів на Харківщині загинуло двоє людей.

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