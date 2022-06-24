​Фонд "Повернись живим" придбав 10 безпілотних комплексів для передової

Фонд "Повернись живим" придбав 10 безпілотних комплексів PD-2 із пересувними наземними станціями, загальною вартістю приблизно у 300 000 000 гривень, або 8,5 мільйонів доларів. Це найдорожчий проєкт в історії фонду.

Повідомляє Повернись живим на своїй сторінці у Facebook.

Всього в комплекси входить 20 літаків PD-2 та 10 автівок-наземних станцій, переобладнаних у пересувні командні пункти управління.

PD-2 – багатоцільові, головним чином розвідувальні безпілотні комплекси вітчизняного виробництва, розроблені українськими UkrSpecSystems та виготовлені в Україні. Це один із кількох БПЛА українського виробництва з радіусом польотів у понад 200 кілометрів. Безпілотник має двигун внутрішнього згоряння і долає значно більші дистанції у порівнянні з електричними літаками. Сумарна протяжність маршруту PD-2 на одній заправці може сягати 1000 і більше кілометрів.

Для злету PD-2 не потрібен аеродром. Ці БПЛА мають шасі, злітають вертикально та можуть працювати в повітрі до 12 годин. Вони обладнані якісним цільовим навантаженням. Встановлені камери власного виробництва мають п’ятикратний оптичний зум на тепловізорі і збільшення до 30 разів. Апарат може чітко визначати координати об’єктів у кадрі на відстані понад 5 кілометрів та автоматично відстежують переміщення цілей. Він використовує військові стандарти зв'язку з псевдовипадковим перелаштуванням робочої частоти, максимально захищений від дії ворожих РЕБ, що робить його стійким до подавлення як навігації, так і каналів керування.

Усі ці комплекси з безпілотниками оперативно-тактичного рівня мають потрапити до рук досвідчених та професійних пілотів. Вони коригуватимуть стратегічно важливі удари, що їх здійснюватимуть "Точка-У" чи американська ракетна артилерійська система HIMARS.

"Дякуємо за підтримку! І рухаємося далі. Уже зовсім скоро покажемо вам результати роботи PD-2 на передовій й розкажемо про наш новий масштабний проєкт", – резюмує команда фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, нафтопереробний завод у Росії міг бути атакований безпілотником PD-2.

Раніше фонд "Повернись живим" закупив для ЗСУ ще 15 пікапів.

Також повідомлялось, що фонд випробовує на фронті "відеотрубу розвідника" задля зменшення втрат від ворожих снайперів.

Перед тим Повернись живим за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії.