Щоб зменшити втрати від ворожих снайперів, "Повернись живим" випробовує на фронті "відеотрубу розвідника"

Також пристрій дозволить покращити якість спостереження за окупантами.

Фонд "Повернись живим" випробовує на фронті "відеотрубу розвідника".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР додали, що на передовій випробовують п’ять таких пристроїв.

"Відеотруба розвідника", за словами волонтерів фонду, повинна допомогти в зменшенні втрат серед українських захисників, а також покращити якість спостереження за ворогом.

"На відміну від подібних радянських засобів спостереження зазначений прилад має камеру із широким кутом огляду та екран з великою роздільною здатністю", - підкреслили в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно фонд "Повернись живим" закупив 478 тепловізорів для 42 військових частин, а раніше передав ЗСУ 6040 радіостанцій вартістю близько 100 млн грн.