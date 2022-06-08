Щоб зменшити втрати від ворожих снайперів, "Повернись живим" випробовує на фронті "відеотрубу розвідника"

Фонд "Повернись живим" випробовує на фронті "відеотрубу розвідника".
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
У ГУР додали, що на передовій випробовують п’ять таких пристроїв.
"Відеотруба розвідника", за словами волонтерів фонду, повинна допомогти в зменшенні втрат серед українських захисників, а також покращити якість спостереження за ворогом.
"На відміну від подібних радянських засобів спостереження зазначений прилад має камеру із широким кутом огляду та екран з великою роздільною здатністю", - підкреслили в ГУР.
Нагадаємо, нещодавно фонд "Повернись живим" закупив 478 тепловізорів для 42 військових частин, а раніше передав ЗСУ 6040 радіостанцій вартістю близько 100 млн грн.