Російська армія обстріляла Чернігівщину

Близько 13 години 8 червня російська армія знову обстріляла прикордонну зону Чернігівської області.

Прикордонники зафіксували чотири вибухи, попередньо, спричинених артилерією. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Вибухи зафіксували в Гірську з напрямку Нові Юрковичі (РФ). Втрат серед особового складу та техніки немає. Щодо пошкоджень інфраструктури інформація уточнюється.

Сьогодні о 12 окупанти обстріляли з території Росії і Сумську область. Ворожим вогнем зруйновано будівлю прикордонників, яка не використовувалася після початку повномасштабної війни. Також вогонь по Сумщині вівся між пʼятою і шостою ранку.

Чернігівська область зазнавала обстрілів 6 червня.