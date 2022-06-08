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З початку війни СБУ викрила понад 160 ворожих ДРГ

Служба безпеки розповіла про останні операції по знешкодженню диверсійних груп окупантів.

З початку війни СБУ викрила понад 160 ворожих ДРГ
Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили понад 160 ворожих ДРГ і повідомили про підозри тисячам зловмисників за злочини проти державної безпеки. 

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зазначається, що одна з останніх спецоперацій – знешкодження російської агентури, яка готувала теракти на півдні України. Зокрема, СБУ затримала ворожого агента, який розвідував дислокацію артилерії та спецпідрозділів ЗСУ на південному фронті.

Крім того, на Рівненщині контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, який за вказівкою загарбників збирав установчі дані українських захисників.

У Хмельницькому затримано “розконсервованого” агента фсб. Зрадник збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічних об’єктах регіону.

На Дніпропетровщині викрито адміністраторку інтернет-спільнот, які виправдовували агресію РФ та військові злочини окупантів.

У Києві до восьми років ув’язнення засуджено російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по об’єктах енергетики та водопостачання. Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні цього року.

Нагадаємо, СБУ викрила на Київщині колишнього правоохоронця, який через Даркнет продавав державні бази даних. 

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