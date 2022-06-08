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Норвегія передала Україні 22 гаубиці М109

Міністр оборони Норвегії вважає, що Україні треба постачати більш важку техніку і озброєння.

Норвегія передала Україні 22 гаубиці М109
Фото: regjeringen.no

Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установки М109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє сайт уряду Королівства Норвегія.

За словами міністра оборони країни Бьорна Арільда Грама, українська армія залежить від підтримки заходу у вигляді військової техніки і озброєння, щоб протистояти атакам Росії.

“Розвиток війни в Україні свідчить про те, що тепер необхідно пожертвувати і більш важку техніку, і системи озброєння", – зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, M109 (англ. M109 howitzer) – американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу. M109A6 "Паладин" залишається основною самохідною артилерійською системою збройних сил країни в найближчому майбутньому. Крім США, є стандартною САУ країн НАТО, у значних кількостях постачалася також у низку інших країн і використовувалася в багатьох регіональних конфліктах.

До слова, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив про те, що самохідні гаубиці М109А3, які вже надала Норвегія, на передовій і з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.

На початку війни стало відомо, що Норвегія надасть Україні гуманітарну допомогу та військову техніку на 226 млн доларів.

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