В Україні заарештували активи компанії, якою володіє мільярдер з оточення Путіна

Це великий виробник бетоноконструкцій, що провів ребрендинг своєї торгової марки.

В Україні за ініціативи СБУ заарештували активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Путіна. Це один із найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в межах держави, так і за кордон.

Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування "Л/ДНР", повдіомили в пресслужбі СБУ.

"А один із них навіть належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії «єдина росія». До того ж – будує житло для співробітників фсб і збройних сил рф. Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт", – зазначили в пресслужбі.

Суд заарештував активи на понад 2 млрд гривень:

100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн

рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн

9 банківських рахунків з загальними коштами понад 104 млн грн.

Це зроблено у межах кримінального провадження за статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Викриття та документування відбувалося під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.

В СБУ не озвучують назву компанії, але, за даними джерел LB.ua серед правоохоронців, це – ТОВ "Аерок". Засновником цієї юрособи, за даними YouControl, є зареєстрована в Німеччині "АЕРОК ІНВЕСТМЕНТ ДОЙЧЛАНД ГМБХ", кінцевим бенефіціарним власником якої є російська компанія "ГРУППА ЛСР". Її гендиректор – російський олігарх Андрій Молчанов – колишній російський сенатор, "почесний будівельник Росії".

У травні Державне бюро розслідувань повідомило про виявлення українського підприємства з виготовлення будівельних матеріалів, що підконтрольне олігарху Молчанову. Працівники Бюро встановили, що виробництво в Київській області входить до холдингу олігарха. Прибуток українських заводів спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до материнської компанії в Росії.

Молчанов та його "Аерок" входять до так званого кремлівського списку, складеного урядом США – переліку субʼєктів, що безпосередньо наближені до Путіна.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська говорив, що в Україні є чотири можливі напрямки конфіскації російських активів і повʼязаних із нею компаній. Це рішення суду та АРМА про передачу майна в управління, ухвалений закон про конфіскацію, нинішній закон про націоналізацію та конфіскація майна у звʼязку з введеним воєнним станом. Останній варіант передбачає обовʼязок компенсувати вартіть майна.