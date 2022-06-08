Запуск “Книги катів” заплановано наступного тижня, – Зеленський

У системі зібрано конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців.

Наступного тижня планується запуск “Книги катів” – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я неодноразово наголошував, що всі вони обов’язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємося. Створення такої інформаційної системи триває вже певний час”, – зазначив він.

У системі зібрані конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців.

“І така “Книга катів” є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні. В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися. Усі будуть відповідати”, – підсумував президент.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан має намір відкрити офіс в Україні для розслідування злочинів, скоєних під час війни Росії проти України.