Правоохоронці затримали одесита, якого ФСБ завербувала у Криму

В Одеській області у рамках контрдиверсійних заходів виявили мешканця обласного центру, завербованого ФСБ під час перебування на території Криму.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
За завданням іноземної спецслужби він збирав дані про координати блокпостів, кількість особового складу та наявне озброєння.
“Передавав загарбникам дані через мобільний месенджер”, – йдеться у повідомленні.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 1️5 років.
Нагадаємо, у Чернігові військовослужбовці Нацгвардії затримали чоловіка, який передавав важливу інформацію російським загарбникам.