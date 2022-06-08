Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході
​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці затримали одесита, якого ФСБ завербувала у Криму

За завданням спецслужби окупантів він збирав дані про координати блокпостів.

Правоохоронці затримали одесита, якого ФСБ завербувала у Криму
Наслідки обстрілів Одеси
Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

В Одеській області у рамках контрдиверсійних заходів виявили мешканця обласного центру, завербованого ФСБ під час перебування на території Криму.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

За завданням іноземної спецслужби він збирав дані про координати блокпостів, кількість особового складу та наявне озброєння. 

“Передавав загарбникам дані через мобільний месенджер”, – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк  до 1️5 років.

Нагадаємо, у Чернігові військовослужбовці Нацгвардії затримали чоловіка, який передавав важливу інформацію російським загарбникам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також