Правоохоронці затримали одесита, якого ФСБ завербувала у Криму

За завданням спецслужби окупантів він збирав дані про координати блокпостів.

В Одеській області у рамках контрдиверсійних заходів виявили мешканця обласного центру, завербованого ФСБ під час перебування на території Криму.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

За завданням іноземної спецслужби він збирав дані про координати блокпостів, кількість особового складу та наявне озброєння.

“Передавав загарбникам дані через мобільний месенджер”, – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 1️5 років.

Нагадаємо, у Чернігові військовослужбовці Нацгвардії затримали чоловіка, який передавав важливу інформацію російським загарбникам.