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Детектори радіації у Зоні відчуження знову працюють у режимі онлайн, - МАГАТЕ

Рівні радіації у Зоні відчуження в нормі.

Детектори радіації у Зоні відчуження знову працюють у режимі онлайн, - МАГАТЕ
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

У Зоні відчуження знову почали працювати в режимі онлайн детектори радіації, вперше з часу окупації Росією 24 лютого.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

"Десятки радіаційних детекторів знову передають дані з району навколо Чорнобильської АЕС після того, як Україні за технічної підтримки МАГАТЕ вдалося відновити життєво важливий інформаційний зв'язок, який було перервано на самому початку конфлікту понад 100 днів тому", - йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі повідомив, що більшість із 39 детекторів, що надсилають дані з Зони відчуження, яка охоплює 30 кілометрів навколо ЧАЕС, тепер видно на карті IRMIS (Міжнародна інформаційна система радіаційного моніторингу – ред.) та оновлюються так само, як до перерви.

Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" звинуватила в брехні директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо його запрошення на Запорізьку АЕС, що вже кілька місяців захоплена окупантами.

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