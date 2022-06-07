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Співробітника прикордонної служби з Рівненщини підозрюють у державній зраді

Чоловіка підозрюють у роботі на Росію.

Співробітника прикордонної служби з Рівненщини підозрюють у державній зраді
Фото: Пресслужба Рівненської обласної прокуратури

Працівнику прикордонного загону Держприкордонслужби у Рівненській області повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

“Слідством  встановлено, що чоловік, працюючи в групі комплектування прикордонного загону ДПС України, був завербованим і співпрацював із офіцером запасу ЗС держави-окупанта”, - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі уточнили, що підозрюваний збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону.

Також у 2020-2021 роках чоловік передавав іншому ексвійськовому РФ інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії України. За даними слідства, інформацію передавали для подальшої ліквідації офіцерів.

Чоловік може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, жителя міста Сарни на Рівненщині було визнано винним у державній зраді та незаконному придбанні і зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

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