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Лише двоє директорів шкіл в тимчасово окупованому Херсоні погодились навчати за російською програмою, - ГУР Міноборони

Більшість директорів шкіл не погодились на таку пропозицію.

Лише двоє директорів шкіл в тимчасово окупованому Херсоні погодились навчати за російською програмою, - ГУР Міноборони

На зборах директорів шкіл Херсона окупанти висунули вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами. З близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє. 

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.

“Їм доручено провести збори своїх педколективів та змусити підлеглих переоформитись за російським законодавством уклавши договори з окупаційною адміністрацією”, - повідомили в розвідці.

Також були проведені збори з працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень Укрзалізниці. Окупанти повідомили, що гроші будуть виплачуватись лише тим працівникам, які підуть на співпрацю. Розмір виплат буде вдвічі меншим, ніж чинні зарплати Укрзалізниці.

У розвідці розповіли, що в Херсоні продовжується продаж sim-карт російських мобільних операторів. Під час продажу sim-карт продавці фотографують першу та другу сторінку паспорта громадян України.

Крім того, доступ до частини українських інтернет-сайтів та послуг онлайн-банкінгу в Херсоні заблоковано. Телекомунікаційне обладнання українських операторів «Kyivstar» та «Vodafone» налаштовано на роботу через РФ.

Нагадаємо, в Херсонській області окупантів тримають в заручниках близько 600 осіб.

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