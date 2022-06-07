На Херсонщині у заручниках окупантів - майже 600 осіб, це журналісти і громадські активісти, - Ташева

"Свідки повідомляють про крики, які чули, проходячи повз місця, де відбуваються такі незаконні заходи щодо наших громадян"

В Херсонській області у заручниках окупантів перебуває близько 600 осіб.

Про це повідомила представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, здебільшого це журналісти і громадські активісти.

"За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 осіб, які фактично є заручниками та перебувають у спеціально обладнаних підвальних приміщеннях, фактично катівнях… У Херсоні, у цих підвалах, перебувають, за нашою інформацією, близько 300 людей, решта – на території Херсонської області", – сказала Ташева.

Вона зазначила, що мова йде про тих громадських активістів, які організовували проукраїнські мітинги на території Херсона і області, а також відповідали за комунікацію з великими групами людей.

Ташева додала, що заручників утримують у нелюдських умовах, піддають тортурам.

"Свідки повідомляють про крики, які чули, проходячи повз місця, де відбуваються такі незаконні заходи щодо наших громадян", – повідомила представниця Президента України в Криму.

Вона додала, що частину заручників вивозять із території Херсонщини до тимчасово окупованого Криму.

"Це і Сімферопольське СІЗО та Севастополь. Там є як цивільні заручники, так і, за нашою інформацією, є й військовополонені. Або частину людей, які виїжджали з Маріуполя, під час фільтраційних заходів на адмінмежі з Кримом також затримували й відвозили до Сімферопольського СІЗО", – сказала Ташева.

Нагадаємо, в Херсонській області російські військові перевдягаються у форму Збройних сил України та ходять по домівках місцевих, щоб виявити українських активістів та патріотів.

За даними очільника області, окупанти викрали понад 120 жителів.