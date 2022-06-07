Треба навчитися жити в постійному воєнному стані й залишатися надійним тилом для української армії, - радник глави ОПУ

Українцям не треба тікати від реальності, а варто її прийняти й навчитися жити в постійному воєнному стані за прикладом Ізраїлю.

На цьому наголосив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Якщо суспільство дозволить собі забути про війну й перестане бути ефективним тилом для армії, вони (окупанти - Ред.) продовжать це робити. Сьогодні ти забув про війну, а завтра десь знову з’явиться труп, який лежить на асфальті зі зв'язаними руками", - зауважив Подоляк.

Він зауважив, що багато людей втомилося від війни і дехто намагається "сховатися й повернутися до довоєнного типу життя". Однак Подоляк назвав це "небезпечною психологічною пасткою", бо "нічого не закінчилося".

"Війна триває на території всієї країни. Росію не цікавлять окремі області. Росію цікавить повне захоплення України, включно з Києвом, повалення державності та відродження квазі-СРСР... Для РФ прийнятна будь-яка ціна та немає червоних ліній. 24 лютого вони вже мали план убивства десятків тисяч людей, привезли мобільні крематорії та підготували нормативні документи з масових поховань", - зазначив радник глави ОПУ.

Він наголосив, що російська армія несе "біль, страждання та смерть у кожен населений пункт", а під ударом залишаються "десятки тисяч людей".

"Російські солдати ґвалтують жінок, вбивають чоловіків зі зав'язаними за спинами руками та грабують оселі. Російські ракети влучають у будинки без розбору. І російські війська нікуди не зникли. Вони сьогодні оскаженіло нищать наш схід, а також залякують підвалами наш південь", - наголосив Подоляк.

Він зазначив, що "немає нічого поганого в тому, аби продовжувати жити".

"Сходили в кафе чи в кіно? Зводили дитину в парк? Придбали новий посуд для дому? Наші захисники б'ються за те, щоб Україна могла продовжувати жити. Але, продовжуючи жити, не забувайте запитувати себе кожного дня: що сьогодні я зробив для наших захисників і для майбутньої перемоги?", - підкреслив радник глави Офісу Президента.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за оптимістичними прогнозами війну можна закінчити ще цього року. Натомість Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наразі говорити про швидке закінчення війни легковажно, оскільки Росія "не така слабка".