Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти готуються наступати на Слов’янськ, ЗСУ успішно стримують штурм на Комишуваху, - Генштаб

Також безуспішними стали ворожі спроби штурму в напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Російські окупанти готуються наступати на Слов’янськ, ЗСУ успішно стримують штурм на Комишуваху, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Росармія зосереджує основні зусилля на підготовці до наступу на Слов’янськ

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окупанти на цьому напрямку обстріляли райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

Тим часом на Бахмутському напрямку українські захисники успішно стримують штурмові дії в районі Комишувахи. Безуспішними стали спроби штурму в напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС. А біля Нагірного українські бійці завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. У результаті окупанти відійшли на позиції, які займали раніше.

За даними Генерального штабу, станом на 18.00 7 червня ситуація на інших напрямах фронту така:

  • на Сіверському загарбники активних дій не проводили. Упродовж дня обстріляли населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Костянтинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області.
  • на Харківському тривають бої, окупанти хочуть утримати зайняті рубежі й продовжують обстріли наших військ та мінують місцевість. 
  • на Сєвєродонецькому рашисти обстрілювали підрозділи українських військ і цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах Лисичанська, Борівського та Метьолкіно. 
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти - без активних бойових дій.
  • на Південнобузькому росіяни вели розвідку і займалися відновленням втрачених позиції. В Генштабі кажуть - ворожі підрозділи вогнем артилерії намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами в Херсонській та Миколаївській областях.
  • на Бессарабському напрямку - без суттєвих змін в обстановці.

За інформацією українського командування, знищилася інтенсивність застосування російської авіації завдяки вдалим діям нашої ППО.

Окупанти зосереджують основні зусилля на підтримці свого наземного угруповання і завдають ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

Через втрати особового складу і техніки загарбники активно використовують цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу в Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли Харків. У результаті троє людей було поранено, одна загинула.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також