Російські окупанти готуються наступати на Слов’янськ, ЗСУ успішно стримують штурм на Комишуваху, - Генштаб

Росармія зосереджує основні зусилля на підготовці до наступу на Слов’янськ.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Окупанти на цьому напрямку обстріляли райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.
Тим часом на Бахмутському напрямку українські захисники успішно стримують штурмові дії в районі Комишувахи. Безуспішними стали спроби штурму в напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС. А біля Нагірного українські бійці завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. У результаті окупанти відійшли на позиції, які займали раніше.
За даними Генерального штабу, станом на 18.00 7 червня ситуація на інших напрямах фронту така:
- на Сіверському загарбники активних дій не проводили. Упродовж дня обстріляли населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Костянтинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області.
- на Харківському тривають бої, окупанти хочуть утримати зайняті рубежі й продовжують обстріли наших військ та мінують місцевість.
- на Сєвєродонецькому рашисти обстрілювали підрозділи українських військ і цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах Лисичанська, Борівського та Метьолкіно.
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти - без активних бойових дій.
- на Південнобузькому росіяни вели розвідку і займалися відновленням втрачених позиції. В Генштабі кажуть - ворожі підрозділи вогнем артилерії намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами в Херсонській та Миколаївській областях.
- на Бессарабському напрямку - без суттєвих змін в обстановці.
За інформацією українського командування, знищилася інтенсивність застосування російської авіації завдяки вдалим діям нашої ППО.
Окупанти зосереджують основні зусилля на підтримці свого наземного угруповання і завдають ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України.
Через втрати особового складу і техніки загарбники активно використовують цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу в Луганській та Донецькій областях.
Нагадаємо, нині росіяни обстріляли Харків. У результаті троє людей було поранено, одна загинула.