Російські окупанти готуються наступати на Слов’янськ, ЗСУ успішно стримують штурм на Комишуваху, - Генштаб

Також безуспішними стали ворожі спроби штурму в напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Росармія зосереджує основні зусилля на підготовці до наступу на Слов’янськ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окупанти на цьому напрямку обстріляли райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

Тим часом на Бахмутському напрямку українські захисники успішно стримують штурмові дії в районі Комишувахи. Безуспішними стали спроби штурму в напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС. А біля Нагірного українські бійці завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. У результаті окупанти відійшли на позиції, які займали раніше.

За даними Генерального штабу, станом на 18.00 7 червня ситуація на інших напрямах фронту така:

на Сіверському загарбники активних дій не проводили. Упродовж дня обстріляли населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Костянтинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області.

загарбники активних дій не проводили. Упродовж дня обстріляли населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Костянтинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області. на Харківському тривають бої, окупанти хочуть утримати зайняті рубежі й продовжують обстріли наших військ та мінують місцевість.

тривають бої, окупанти хочуть утримати зайняті рубежі й продовжують обстріли наших військ та мінують місцевість. на Сєвєродонецькому рашисти обстрілювали підрозділи українських військ і цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах Лисичанська, Борівського та Метьолкіно.

рашисти обстрілювали підрозділи українських військ і цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах Лисичанська, Борівського та Метьолкіно. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти - без активних бойових дій.

, , та окупанти - без активних бойових дій. на Південнобузькому росіяни вели розвідку і займалися відновленням втрачених позиції. В Генштабі кажуть - ворожі підрозділи вогнем артилерії намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами в Херсонській та Миколаївській областях.

росіяни вели розвідку і займалися відновленням втрачених позиції. В Генштабі кажуть - ворожі підрозділи вогнем артилерії намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами в Херсонській та Миколаївській областях. на Бессарабському напрямку - без суттєвих змін в обстановці.

За інформацією українського командування, знищилася інтенсивність застосування російської авіації завдяки вдалим діям нашої ППО.

Окупанти зосереджують основні зусилля на підтримці свого наземного угруповання і завдають ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

Через втрати особового складу і техніки загарбники активно використовують цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу в Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли Харків. У результаті троє людей було поранено, одна загинула.