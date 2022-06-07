Знімальна група BBC потрапила під обстріли російських військових на Донбасі

Під час обстрілу журналісти перебували в автомобілі.

Кореспондентка британського видання BBC Орла Ґерін разом зі знімальною групою потрапила під вогонь росіян на сході України.

Про це повідомляє BBC.

За словами журналістки, під час обстрілу вона разом з групою ховалася в машині.

“Військові кажуть, це була касетна бомба. Вона впала менш як за 1,5 км звідси”, – сказала вона.

Журналісти також чули вогонь у відповідь на обстріл.

“Добре видно, що війна тут точиться надзвичайно активно. І росіяни намагаються наступати”, – зазначила Орла.

Українські солдати сказали журналістці, що росіяни врахували досвід поразки під Києвом і тепер накривають схід артилерією. Утім, українці припиняти спротив не збираються, адже, як сказав військовослужбовець Іван, Росія уже загарбала української території завбільшки з пів Італії.

Наприкінці підготовленого для BBC відеоматеріалу журналістка нагадала, що якщо дозволити Путіну отримати в Україні перемогу, його амбіції на цьому можуть не спинитися.

Нагадаємо, з початку повномасштабної російської агресії проти України загинуло 32 журналісти.