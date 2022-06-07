Чернишов очолить штаб, який займатиметься підготовкою до опалювального сезону, - Шмигаль

В Україні створили штаб, який займатиметься підготовкою до опалювального сезону, його очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Про це на засіданні Кабміну повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдання чіткі: збалансувати систему, провести ремонти, оперативно вирішувати всі проблеми, сформувати необхідний рівень комунікації між усіма задіяними рівнями. Залучаємо і представників місцевої влади, і теплопостачальників, і представників регулятора, і державний "Нафтогаз", - сказав Шмигаль.

Він додав, що спеціалісти вже зробили перші розрахунки, аби зрозуміти, скільки Україні потрібно газу та вугілля і які ремонтні роботи необхідно провести. Зокрема, котелень.

"Російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ. Пошкоджені сотні ліній електропередач та трансформаторних підстанцій. Збитки енергетичної інфраструктури та енергетиків уже сягнули десятків мільярдів гривень. В цих умовах Уряд робить все, аби цієї зими всі українці були зі світлом і теплом", - додав глава КМУ.

Він підкреслив, що ремонти й модернізація обладнання та мереж є наразі ключовим завданням центральної, місцевої влади та бізнесу.

"Ремонтні роботи там, де це можливо, уже розпочалися. Міністерство розвитку громад відповідальне за реалізацію проектів відбудови. Маємо запевнення, що по об’єктах теплопостачання в Чернігові, Кременчуку, Охтирці все буде зроблено вчасно й сотні тисяч наших громадян будуть із теплом узимку", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, днями Денис Шмигаль заявив, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною, тому місцевій владі не доведеться підвищувати тарифи для населення.

У травні через численні обстріли російськими військовими Луганщина лишилася без газу. Було зупинено роботу останньої газорозподільної станції в області, працівник отримав травми.