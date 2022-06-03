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Місцевій владі не доведеться підвищувати тарифи для населення, - Шмигаль

Для цього ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною.

Місцевій владі не доведеться підвищувати тарифи для населення, - Шмигаль
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною, тому місцевій владі не доведеться підвищувати тарифи для населення.

Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у межах підготовки до опалювального сезону КМУ ухвалив рішення продавати виробникам тепла газ за фіксованою ціною - по 7400 грн за тисячу кубометрів.

Наразі влада країни працює над тим, аби забезпечити належні умови для повернення українців з-за кордону.

"Від початку військових дій наші енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 млн українців. 85% родин на деокупованих територіях знову зі світлом. Уся Київщина знову з газом. Тривають ремонтні роботи на Чернігівському водоканалі –— на трьох із п’яти водонасосних станціях. Уряд виділив 150 млн грн, аби максимально швидко розв’язати цю проблему", — сказав Шмигаль.

Наразі відновлено водопостачання та водовідведення в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Розпочали також ремонт котелень. В усіх областях щодня працюють комісії, які фіксують пошкодження. 

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві енергетики розповіли, по скільки продаватимуть газ виробникам теплової енергії для забезпечення українців гарячою водою.

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