Місцевій владі не доведеться підвищувати тарифи для населення, - Шмигаль

ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною, тому місцевій владі не доведеться підвищувати тарифи для населення.
Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, у межах підготовки до опалювального сезону КМУ ухвалив рішення продавати виробникам тепла газ за фіксованою ціною - по 7400 грн за тисячу кубометрів.
Наразі влада країни працює над тим, аби забезпечити належні умови для повернення українців з-за кордону.
"Від початку військових дій наші енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 млн українців. 85% родин на деокупованих територіях знову зі світлом. Уся Київщина знову з газом. Тривають ремонтні роботи на Чернігівському водоканалі –— на трьох із п’яти водонасосних станціях. Уряд виділив 150 млн грн, аби максимально швидко розв’язати цю проблему", — сказав Шмигаль.
Наразі відновлено водопостачання та водовідведення в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Розпочали також ремонт котелень. В усіх областях щодня працюють комісії, які фіксують пошкодження.
Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві енергетики розповіли, по скільки продаватимуть газ виробникам теплової енергії для забезпечення українців гарячою водою.