Місцевій владі не доведеться підвищувати тарифи для населення, - Шмигаль

Для цього ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною.

ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною, тому місцевій владі не доведеться підвищувати тарифи для населення.

Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у межах підготовки до опалювального сезону КМУ ухвалив рішення продавати виробникам тепла газ за фіксованою ціною - по 7400 грн за тисячу кубометрів.

Наразі влада країни працює над тим, аби забезпечити належні умови для повернення українців з-за кордону.

"Від початку військових дій наші енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 млн українців. 85% родин на деокупованих територіях знову зі світлом. Уся Київщина знову з газом. Тривають ремонтні роботи на Чернігівському водоканалі –— на трьох із п’яти водонасосних станціях. Уряд виділив 150 млн грн, аби максимально швидко розв’язати цю проблему", — сказав Шмигаль.

Наразі відновлено водопостачання та водовідведення в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Розпочали також ремонт котелень. В усіх областях щодня працюють комісії, які фіксують пошкодження.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві енергетики розповіли, по скільки продаватимуть газ виробникам теплової енергії для забезпечення українців гарячою водою.