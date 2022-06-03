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МВС запустило медіапроєкт "100 днів війни"

Долучитися до проєкту може кожен охочий. 

МВС запустило медіапроєкт "100 днів війни"
Фото: скріншот

Міністерство внутрішніх справ запустило медіапроєкт "100 днів війни".

Про це повідомили в пресслужбі МВСУ.

Він представлений на офіційному сайті міністерства. Проєкт оновлюватимуть щодня - сюди додаватимуть фото, відеоматеріали про події війни. "Це хронологія тяжких подій, спроба продемонструвати, як комунікаційники МВС України та наші колеги-журналісти бачать, відчувають та переживають війну. Це спроба продемонструвати та закарбувати в пам’яті, якими важкими були, є, і залишаються дні протистояння російській агресії", - зазначили в пресслужбі відомства.

В МВС наголосили, що долучитися до проєкту може кожен охочий. Для цього необхідно надіслати матеріали на електронну пошту: mvs100dniv.press[email protected]

За словами очільника міністерства Дениса Монастирського, мета ініціативи – об’єднати "різні відчуття війни в одному нарисі". 

"Щоб після нашої перемоги, читаючи про сьогоднішню дійсність, повертатися в ці дні і згадувати, якою ціною ми здобули перемогу, скільки усі ми доклали зусиль для цього", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, в ООН зробили заяву з нагоди 100 днів вторгнення РФ в Україну.

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