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Шкарлет оприлюднив рейтинг найпопулярніших міст для складання національного тесту в Україні та за кордоном

Станом на 3 червня майже 200 тисяч потенційних учасників підтвердили намір пройти тестування.

Шкарлет оприлюднив рейтинг найпопулярніших міст для складання національного тесту в Україні та за кордоном
Фото: Пресслужба Міносвіти

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет оприлюднив рейтинг найпопулярніших міст для складання національного мультипредметного тесту (НМТ) в Україні та за кордоном.

Шкарлет опублікував перелік у своєму Telegram.

В Україні найпопулярнішими містами стали:

  • Київ – 15823;
  • Львів – 7438;
  • Дніпро – 7203;
  • Одеса – 5322;
  • Вінниця – 5126;
  • Запоріжжя – 5110.

За кордоном  учасники обрали такі міста:

  • Берлін (Німеччина) – 3157;
  • Мюнхен (Німеччина) – 2565;
  • Варшава (Польща) – 2104;
  • Прага (Чехія) – 1884;
  • Краків (Польща) – 1572.

"Станом на 3 червня 2022 року за даними УЦОЯО майже 200 тис. потенційних учасників НМТ підтвердили намір пройти тестування. В Україні тест готові складати понад 176 тис. осіб, за кордоном – близько 21 тис.", - повідомив очільник Міносвіти.

Він додав, що учасники тесту можуть остаточно визначитися на другому етапі НМТ, який стартує 21 червня і триватиме до 7 липня.

Від 10 до 20 червня буде відкрито реєстрацію на додаткову сесію тесту.

Нагадаємо, у Міносвіти назвали дати національного мультипредметного тесту, який цього року замінить ЗНО. Також міністерство затвердило перелік населених пунктів, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення НМТ.

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