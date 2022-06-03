Шкарлет оприлюднив рейтинг найпопулярніших міст для складання національного тесту в Україні та за кордоном

Станом на 3 червня майже 200 тисяч потенційних учасників підтвердили намір пройти тестування.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет оприлюднив рейтинг найпопулярніших міст для складання національного мультипредметного тесту (НМТ) в Україні та за кордоном.

Шкарлет опублікував перелік у своєму Telegram.

В Україні найпопулярнішими містами стали:

Київ – 15823;

Львів – 7438;

Дніпро – 7203;

Одеса – 5322;

Вінниця – 5126;

Запоріжжя – 5110.

За кордоном учасники обрали такі міста:

Берлін (Німеччина) – 3157;

Мюнхен (Німеччина) – 2565;

Варшава (Польща) – 2104;

Прага (Чехія) – 1884;

Краків (Польща) – 1572.

"Станом на 3 червня 2022 року за даними УЦОЯО майже 200 тис. потенційних учасників НМТ підтвердили намір пройти тестування. В Україні тест готові складати понад 176 тис. осіб, за кордоном – близько 21 тис.", - повідомив очільник Міносвіти.

Він додав, що учасники тесту можуть остаточно визначитися на другому етапі НМТ, який стартує 21 червня і триватиме до 7 липня.

Від 10 до 20 червня буде відкрито реєстрацію на додаткову сесію тесту.

Нагадаємо, у Міносвіти назвали дати національного мультипредметного тесту, який цього року замінить ЗНО. Також міністерство затвердило перелік населених пунктів, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення НМТ.