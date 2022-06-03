​Війська РФ не готуються до повторного наступу на півночі України, – прикордонники

Ворог робить усе можливе, щоб Україна тримала необхідну кількість військових на півночі і не перекинула їх на Донбас.

Прикордонники не зафіксували навпроти Чернігівської та Сумської областей угруповання російських військ, яке могло б здійснити повторний наступ на ці регіони.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону UArazom.

За його словами, наразі не зафіксовано того угрупування, яке могло б здійснити вторгнення в Україну на напрямку Чернігівщини або Сумщини. Проте не можна назвати точну кількість військових РФ, які є на прикордонні.

"Ми бачимо переміщення, ми бачимо дії армії Росії, які здійснюють укріплення своїх позицій на своїй території навпроти цих областей", – заявив Демченко.

Водночас фіксуються щоденні обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, які здійснюють російські війська, застосовуючи артилерію, авіацію, міномети, стрілецьку зброю. Це становить загрозу не лише військовослужбовцям, а й цивільному населенню, оскільки внаслідок обстрілів неодноразово фіксувалося пошкодження або знищення будинків.

Демченко зауважив, що ворог робить усе можливе для того, щоб Україна продовжувала тримати необхідну кількість сил (у цих районах – ред.) і не перекинула їх на більш загрозливі напрямки, де ведуться власне бойові дії.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не виключає посилення обстрілів та рейдові і диверсійні дії на північному напрямку.