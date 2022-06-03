НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС, - розвідка

Під час захоплення станції один зі снарядів розірвався поблизу одного з енергоблоків.

Окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС, - розвідка
Фото: Енергоатом

На Запорізькій атомній електростанції склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

Під час захоплення станції один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу.

Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень.

"Особовий склад окупаційних військ, залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі «Україна» та в приміщеннях профілакторію станції. Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони", - йдеться в повідомленні.

Такаож зазначається, що окупанти вивчають можливість під’єднання станції до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо.

Нагадаємо, вчора радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що Україна розглядає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над Запорізькою атомною станцією, яку окупували російські військові, її буде повністю відключено.

Однак, в Енергоатомі спростували цю інформацію і наголосили, що відключення Запорізької АЕС - неможливе.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також