Окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС, - розвідка

Під час захоплення станції один зі снарядів розірвався поблизу одного з енергоблоків.

На Запорізькій атомній електростанції склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

Під час захоплення станції один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу.

Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень.

"Особовий склад окупаційних військ, залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі «Україна» та в приміщеннях профілакторію станції. Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони", - йдеться в повідомленні.

Такаож зазначається, що окупанти вивчають можливість під’єднання станції до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо.

Нагадаємо, вчора радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що Україна розглядає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над Запорізькою атомною станцією, яку окупували російські військові, її буде повністю відключено.

Однак, в Енергоатомі спростували цю інформацію і наголосили, що відключення Запорізької АЕС - неможливе.