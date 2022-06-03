У США планують підвищити податки для бізнесу, що співпрацює з агресором

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про підвищення податків для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Авторами законопроєкту під назвою «The Support Ukraine Through Our Tax Code Act» («Закон про підтримку України через Податковий Кодекс») стали конгресмени: Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джім Берд та Адам Кінзінгер. Всі вони входять до двопартійного об'єднання “За країну”, створеного конгресменами-ветеранами, який вже не раз виступав за більшу підтримку Україні та надання їй більше озброєння", - написав він у Telegtam-каналі.

Законопроєкт передбачає, що діяльність (американської) компанії в Росії та Білорусі буде прирівняна до діяльності компанії в Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме значне збільшення податків для цих компаній.

"Війна Росії не може і не повинна фінансуватися податками, які сплачують американські компанії. Це політика здорового глузду: якщо компанія вирішує вести бізнес у Росії – і, відповідно, сплачувати податки, фінансуючи її військову машину – американський народ не повинен сплачувати рахунки таких компаній", - йдеться в спільній заяві конгресменів.

За його словами, аналогічний проєкт внесений і в Сенаті Головою фінансового комітету Сенату США Роном Вайденом та членом фінансового комітету Робом Портманом.

Із заявою щодо Конгресменів можна ознайомитись за посиланням.