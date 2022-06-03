Україна має повне право визначати, якою буде її відповідь на російську агресію, – Держдепартамент

Вводночас Київ запевнив, що не використовуватиме західну зброях по цілях на території Росії.

Україна має повне право визначати, якою буде її відповідь на російську агресію, водночас Київ запевнив, що не використовуватиме західну зброю по цілях на території Росії.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

“Україна має цілковите право відповідати на російську агресію”, – наголосив він.

Прайс нагадав, що російські сили ведуть бойові дії на суверенній українській території.

“Україна має повне право, так само як і будь-яка інша країна, захищати свою територію. Саме через це ми забезпечили поставки оборонної зброї”, – сказав Прайс у відповідь на прохання прокоментувати, яким чином може застосовуватися американське озброєння.

Водночас він додав: “Це правда, що ми отримали запевнення від наших українських партнерів, що вони не використовуватимуть цих озброєнь для ураження цілей на території Росії”.

Прайс назвав “сумною” реальність, яка полягає в тому, що “російські війська розгорнуті всередині України в районах, розташованих достатньо далеко від російського кордону”.

Він запевнив, що Сполучені Штати посилюватимуть позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів.

“Але ми також хочемо бути обережними й забезпечити, що ні ми, ні міжнародне товариство не робитимемо нічого, що може без зайвої потреби продовжити цей конфлікт”, – додав Прайс.

Він підкреслив, що зараз саме Росія намагається продовжити війну.

“Якщо Україна сьогодні припинить боротися, то вже завтра не буде суверенної, незалежної держави Україна. Якщо Росія припинить бойові дії сьогодні, то не буде війни”, – резюмував речник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, як повідомив президент Володимир Зеленський, Сполучені Штати Америки підтвердили, на різних рівнях, що Україні направляються сучасні РСЗВ HIMARS. Україна очікує також постачання зброї від інших країн. Українська влада працює над тим, що вивести обсяг постачання сучасних бойових систем на значно вищий рівень.