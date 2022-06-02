"В Парламенті Іспанії побачать світлини його авторства, які розповідають правду про російське вторгнення і воєнні злочини в Україні".

В іспанському парламенті сьогодні відкрили виставку робіт загиблого на війні з РФ фотографа, документаліста Макса Левіна.

Про це заступниця спікера ВРУ Олена Кондратюк повідомила на своїй Facebook-сторінці.

Участь у відкритті взяла також голова конгресу Іспанії Мерічель Батет Ламанья.

Кондратюк підкреслила, що "в Парламенті Іспанії побачать світлини його авторства, які розповідають правду про російське вторгнення і воєнні злочини в Україні".

"Макс Левін загинув від рук окупантів на Київщині. Він до кінця виконував свій професійний обов'язок, фіксуючи руйнування і жахіття війни, які принесли на нашу землю російські інтервенти. Макс Левін також багато знімав наших військових, які хоробро стали на захист рідної країни, нашої свободи і незалежності", - сказала заступниця Голови ВРУ.

Вона наголосила, що "кожне добре слово, кожна політична заява і кожна така фотовиставка в стінах парламентів інших країн - свідчить, що ми не одні і маємо надійних партнерів, таких як Іспанія".

Нагадаємо, станом на 16 квітня Комітет з питань свободи слова Верховної Ради повідомив про 21 задокументований випадок загибелі представників медіа на війні з Росією.

У День свободи преси Премія імені Георгія Ґонґадзе – 2022 оприлюднила імена фіналістів і повідомила про запровадження спеціальної відзнаки, яку отримав документаліст, фоторепортер Макс Левін.