Очікуємо від Іспанії та міжнародних партнерів якнайшвидших поставок необхідної зброї, - Жовква

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква закликав Іспанію та інших міжнародних партнерів якнайшвидше допомогти Україні необхідною зброєю, яка боронить безпеку Європи.

Про результати відвідин європейського форуму у Мадриді Жовква розповів на своїй Facebook-сторінці.

"У рамках візиту до Іспанії виступив перед політичною, експертною та бізнесовою елітою країни на "Форумі Європа" в Мадриді. У своєму виступі поінформував про розвиток ситуації на фронті та героїчну боротьбу Збройних Сил України, які продовжують відстоювати територіальну цілісність та суверенітет нашої держави, а також боронити безпеку Європи", - розповів заступник глави ОПУ.

Він подякував за згоду ЄС запровадити шостий пакет санкцій проти держави-агресора і закликав посилити санкційний тиск на Росію.

"Закликав також підтримати надання Україні вже у червні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Громадяни України нині очікують від лідерів країн Євросоюзу саме на такий крок", - додав Жовква.

Він зазначив, що "щире та відверте спілкування з учасниками заходу підтверджує – Іспанія послідовно підтримує нашу державу", а "участь у форумі та діалог з аудиторією дозволили донести до іспанського істеблішменту головний меседж – Україна є європейською державою, що посилює європейську безпеку й захищає європейські цінності".

Нагадаємо,за даними МОЗ, майже пів сотні українців зі східних регіонів направили на лікування до Іспанії та Німеччини.

У квітні іспанський прем'єр повідомив про відправку 200 тонн боєприпасів Україні.