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На Одещині знищили ще дві морські міни росіян, - Братчук

Знешкодженням мін займались фахівці ВМС ЗС України.

На Одещині знищили ще дві морські міни росіян, - Братчук
Фото: Скріншот з відео ВМС ЗСУ

Сьогодні, 31 травня, у Одеській області до берега штормом прибило дві морські міни. Іх своєчасно виявили, знешкодили і знищили.

 

Про це повідомив речник Одеськой облвійськадміністраці Сергій Братчук.

Він зазначив, що ситуація в місті та регіоні повністю контрольована, без ворожих обстрілів. Залишається висока ймовірність завдання Росією ракетних ударів.

Братчук додав, що українські партизани знищують зрадників на півдні України.

Нагадаємо, вчора через шторм у Чорному морі зірвало з кріплення одну з російських мін і прибило до берега одного з одеських пляжів. Ще дві міни були виявлені та знешкоджені на пляжі Одеси 15 травня.

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