Російські загарбники нанесли авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

"Мешканці області! Не виходьте з укриттів! Підготуйте захисні маски для обличчя, пропитані содовим розчином", - наголосив очільник області.

Він наголосив, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

"Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами", - повідомив Гайдай.

Очільник області опублікував поради щодо першої допомоги в разі потрапляння азотної кислоти на людину.

"Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що жителі Луганщини, які не мають зв'язку, отримали сповіщення про інцидент і небезпеку від оперативних служб на місцях.

Нагадаємо, зранку 24 травня російські військові обстріляли підприємство "Азот" у Сєвєродонецьку. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей.