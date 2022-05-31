Естонія, Латвія і Словаччина приєдналися до групи з розслідування злочинів РФ, - Венедіктова

"Наразі це найбільша за чисельністю Спільна слідча група в історії Євроюсту".

Естонія, Латвія і Словаччина приєдналися до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні.

Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

За її словами, група, яку Україна, Литва та Польща створили 25 березня, тепер розширилася до 6 країн.

"Наразі це найбільша за чисельністю Спільна слідча група в історії Євроюсту. Це потужний крок нашого міжнародного юридичного фронту: розширення JIT дасть нам нові можливості та ресурси для досягнення нашої головної мети – притягнення до відповідальності всіх причетних до скоєння жахливих воєнних злочинів в Україні... Також учасниками групи є Євроюст і вперше у своїй історії Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду", - зазначила Венедіктова.

Угоду про приєднання до групи Естонії, Латвії та Словаччини підписали на засіданні у Євроюсті.

31 травня у зустрічі групи взяли участь комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс і комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

"Ми почули дуже важливі сигнали підтримки від європейських партнерів і запевнення у сприянні нашій важливій місії із забезпечення правосуддя", - додала генпрокурор.

Нагадаємо, 26 травня США разом з Євросоюзом і Великобританією оголосили про створення Консультативної групи щодо розслідувань злочинів російських військових під час війни в Україні. На початку березня Рада ООН з прав людини заснувала міжнародну комісію з розслідування фактів російських воєнних злочинів. А на початку травня створити міжнародний трибунал закликала ПАРЄ.