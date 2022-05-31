Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

​На Крюківському вагонобудівному заводі викрили схему виведення грошей у Росію

Підприємство купувало деталі в РФ за завищеними цінами за наявності дешевших аналогів українського виробництва.

​На Крюківському вагонобудівному заводі викрили схему виведення грошей у Росію
Крюківський вагонобудівний завод
Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці викрили схему виведення грошових коштів українського вагонобудівного заводу на рахунки підприємств Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно службових осіб ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Під час розслідування встановлено, що за сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій, завод систематично здійснював закупівлю деталей для будівництва вагонів у російських підприємств за завищеними цінами за наявності дешевших аналогів українського виробництва.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином РФ.

Наразі за клопотанням прокурорів корпоративні права заводу арештовано, вирішується питання передачі їх в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило схему, через яку на Росію та Білорусь відмивалися мільйони доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також