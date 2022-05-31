​На Крюківському вагонобудівному заводі викрили схему виведення грошей у Росію

Підприємство купувало деталі в РФ за завищеними цінами за наявності дешевших аналогів українського виробництва.

Правоохоронці викрили схему виведення грошових коштів українського вагонобудівного заводу на рахунки підприємств Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно службових осіб ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Під час розслідування встановлено, що за сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій, завод систематично здійснював закупівлю деталей для будівництва вагонів у російських підприємств за завищеними цінами за наявності дешевших аналогів українського виробництва.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином РФ.

Наразі за клопотанням прокурорів корпоративні права заводу арештовано, вирішується питання передачі їх в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило схему, через яку на Росію та Білорусь відмивалися мільйони доларів.