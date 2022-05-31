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Військові РФ гатили по Миколаївщині. Поранено 14 людей, серед них – дитина

У лікарнях Миколаївської області перебувають 260 громадян, що постраждали від атак російських військ.

Військові РФ гатили по Миколаївщині. Поранено 14 людей, серед них – дитина
Наслідки обстрілів у Миколаївській області. Ілюстративне фото
Фото: Віталій Кім

Минулої доби в Миколаївській області поранення внаслідок російських обстрілів отримали 14 людей.

Про це повідомила в Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

“Рашистські тварюки, продовжуючи обстрілювати Миколаївщину, в останні дні почали використовувати найбільш підлу тактику – виганяють самохідні артилерійські установки з укриттів і гатять по наших населених пунктах, навіть не прицілюючись. Загалом же за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. Більшість постраждалих – цивільні. На жаль, серед постраждалих є одна дитина", – написала вона.

Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано в Баштанському районі – Березнегуватській, Інгульській і Широківській громадах. Зруйновані житлові будинки, фермерське господарство, їдальня тощо.

У Миколаївському районі вчора обстріляли місто Очаків, Шевченківську громаду. Сьогодні російські війська обстріляли Галицинівську громаду і Миколаїв.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Миколаєва 29 травня загинула одна людина.

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