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У Миколаєві одна людина загинула від обстрілу окупантів

У місті знову чути вибухи.

У Миколаєві одна людина загинула від обстрілу окупантів
Фото: Олександр Сєнкевич / Телеграм

У Миколаєві внаслідок обстрілу російських окупантів вранці 29 травня є жертви. Обстріл поновився вдень.

Про це написав у Телеграм мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Обстрілом пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах). Станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула.

"Наразі у місті знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти вранці в неділю, 29 травня, обстріляли Миколаїв.

Також в Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу вранці в суботу, 28 травня, одна людина загинула, сімох поранено.

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