​Зеленський провів нараду на Харківщині щодо відновлення регіону від наслідків війни

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський заслухав доповіді начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, міського голови Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону.

Синєгубов поінформував президента, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

"Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – зазначив Синєгубов.

За його словами, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Під час наради він запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.

"Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях", – сказав президент, зазначивши, що це - ще й нагода модернізувати країну та побудувати сучасне житло.

Зеленський зауважив, що нові будинки потрібно зводити обов'язково з бомбосховищами та укриттями.

Нагадаємо, станом на 23 травня збройні сили України звільнили 24 населені пункти на Харківщині.