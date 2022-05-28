Для відновлення знищеного росіянами музею Сковороди відкрили спеціальний фонд

Для відновлення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині створено спеціальний фонд.

Про його відкриття оголосили Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією.

Як повідомив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, до наповнення фонду планується залучити благодійників та міжнародних донорів.

“Наразі вже маємо попередні домовленості з низкою наших західних партнерів про те, що вони згодні давати кошти на відновлення музею. Наразі це єдиний варіант, аби відремонтувати його швидко, не затягуючи. Адже, як ми знаємо, час в даному випадку може лише погіршити зруйноване. В тому числі через погодні умови”, – зазначив Ткаченко.

Збір коштів буде публічним і контролюватиметься державою, аби кожен мав змогу відслідковувати, куди витрачаються гроші.

Фахівці провели необхідні інспекційні дії та визначили перелік робіт, потрібних для відновлення музею.

Нагадаємо, літературно-меморіальний музей Г. Сковороди було засновано 1972 року, до 250-ліття з дня народження українського філософа. У цій будівлі Сковорода жив протягом кількох років і помер. Могила філософа з легендарним написом "Світ ловив мене, та не спіймав" розташована на території музею.

Музей був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч на 7 травня. Однак колекція не постраждала – її встигли вивезти.