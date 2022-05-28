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Для відновлення знищеного росіянами музею Сковороди відкрили спеціальний фонд

До наповнення фонду планується залучити благодійників та міжнародних донорів.

Для відновлення знищеного росіянами музею Сковороди відкрили спеціальний фонд
Музей до знищення
Фото: Олександр Ткаченко

Для відновлення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині створено спеціальний фонд.

Про його відкриття оголосили Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією.

Як повідомив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, до наповнення фонду планується залучити благодійників та міжнародних донорів.

“Наразі вже маємо попередні домовленості з низкою наших західних партнерів про те, що вони згодні давати кошти на відновлення музею. Наразі це єдиний варіант, аби відремонтувати його швидко, не затягуючи. Адже, як ми знаємо, час в даному випадку може лише погіршити зруйноване. В тому числі через погодні умови”, – зазначив Ткаченко.

Збір коштів буде публічним і контролюватиметься державою, аби кожен мав змогу відслідковувати, куди витрачаються гроші.

Фахівці провели необхідні інспекційні дії та визначили перелік робіт, потрібних для відновлення музею.

Нагадаємо, літературно-меморіальний музей Г. Сковороди було засновано 1972 року, до 250-ліття з дня народження українського філософа. У цій будівлі Сковорода жив протягом кількох років і помер. Могила філософа з легендарним написом "Світ ловив мене, та не спіймав" розташована на території музею. 

Музей був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч на 7 травня. Однак колекція не постраждала – її встигли вивезти. 

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