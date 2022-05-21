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Зафіксовано 353 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України, – Ткаченко

Руйнування культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року.

Станом на сьогодні зафіксовано 353 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України. 

“Через дії російської армії все наше культурне надбання знаходиться під загрозою. 20 травня вони спеціально влучили в Будинок культури в Лозовій. Він був одним з найбільших у Харківській області і ми його щойно відреставрували”, – зазначено у повідомленні. 

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що спадщина України міцно пов'язана з європейською й світовою. “Не втомлююсь повторювати, що руйнування культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року. За такі дії передбачено сувору відповідальність”, – сказав він.

Нагадаємо, МКІП фіксує злочини росіян проти культурної спадщини України за допомогою національної платформи culturecrimes.mkip.gov.ua.

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