Зафіксовано 353 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України, – Ткаченко

Руйнування культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року.

Станом на сьогодні зафіксовано 353 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

“Через дії російської армії все наше культурне надбання знаходиться під загрозою. 20 травня вони спеціально влучили в Будинок культури в Лозовій. Він був одним з найбільших у Харківській області і ми його щойно відреставрували”, – зазначено у повідомленні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що спадщина України міцно пов'язана з європейською й світовою. “Не втомлююсь повторювати, що руйнування культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року. За такі дії передбачено сувору відповідальність”, – сказав він.