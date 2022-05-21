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На Донбасі ЗСУ відбили 11 атак ворога

У Донецькій та Луганській областях окупанти обстріляли 30 населених пунктів.

На Донбасі ЗСУ відбили 11 атак ворога
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Окупанти за минулу добу обстріляли більше 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили у пресцентрі Угруповання Об'єднаних сил.

Вони зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти, з них: 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скит Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та ряд господарських і складських приміщень.

В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 4 цивільні особи, ще 5 отримали поранення. Наразі тривають пошукові роботи, рятувальники досі розбирають завали.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога.

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 8 танків;
  • 3 артилерійські системи;
  • 10 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 3 спеціальні броньовані автомобілі;
  • 6 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, 20 травня росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини, усі троє загинули в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому.

У Сєвєродонецьку на Луганщині рашисти обстріляли школу, де переховувалися 200 людей, відомо про трьох загиблих.

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