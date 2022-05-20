Українська влада пропонує державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна нести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією. Але й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має отримати відповідь й знати, що буде покаране.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні Росія ракетним ударом знищила будинок культури у Лозовій на Харківщині.

“Звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб на її території не залишилося жодного місця для культури. Але до чого тут наша Харківщина? Хай би в себе в Росії й підривали те, що в них залишилося від будинків культури, якщо їм так хочеться”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що сьогодні окупанти вдарили по Одеській області, Полтавщині, Житомирщині, продовжують спроби наступу на Донбасі. Вони знищили в попіл Рубіжне, Волноваху, як Маріуполь. Намагаються зробити те саме із Сєвєродонецьком та багатьма іншими містами.

Вони роблять усе, щоб витравити будь-яке нормальне життя на Херсонщині, у тих районах Запорізької області, куди вони зайшли.

Зеленський зазначив, що все це і багато іншого, що російська армія зробила за час із 24 лютого і з 2014 року, потребує справедливої відповіді.

По-перше, це звільнення. Ми маємо битися, поки не очистимо нашу землю від окупантів і поки не гарантуємо Україні безпеку.

По-друге, це притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. І в українських судах, і в міжнародному трибуналі, і просто на полі бою, поки війна триває.

Але, по-третє, ми працюємо й над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала все, що вона знищила в Україні. Кожен спалений дім. Кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню. Кожен підірваний будинок культури та обʼєкт інфраструктури. Кожне знищене підприємство. Кожен зупинений бізнес, кожну втрачену гривню – людьми, підприємствами, громадами й державою.

Президент зазначив, що Україна пропонує державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат.

“На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, із якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію”, - уточнив Зеленський.

Він підкреслив, що це буде справедливо, і Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряду, які вона випустила по нам.

Україна пропонує партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.

Як зазначив президент, світ побачив, що наявні міжнародні організації та інструменти не можуть впоратися з усіма викликами. Тому треба не просто використовувати ті можливості, які вже існують, а й пропонувати нові. Це буде дієво.

Володимир Зеленський подякував українцям, які не припиняють боротися з окупацією, особливо тим, хто зараз на території, яка тимчасово під контролем Росії. Зокрема, рятувальникам в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест.

Президент сьогодні підписав черговий указ про нагородження 202 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами. Загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч наших захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі нашим людям.

Нагадаємо президент Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч з головою верхньої палати парламенту Ірландії Марком Дейлі та головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом. Співрозмовники обговорили перспективи повоєнної відбудови України. Зеленський повідомив про відповідну планову роботу, яка вже ведеться, та запропонував Ірландії долучитися до реалізації майбутніх проєктів у межах відновлення нашої країни.