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Зеленський у Києві зустрівся з головами обох палат парламенту Ірландії

Співрозмовники обговорили санкційний тиск на Росію, а також перспективи повоєнної відбудови України.

Зеленський у Києві зустрівся з головами обох палат парламенту Ірландії
Володимир Зеленський, Марк Дейлі та Шон О’Фаріл
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою верхньої палати парламенту Ірландії Марком Дейлі та головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський подякував гостям за візит до Києва.

"Вдячний керівництву Ірландії, і вам, і парламенту за вагому підтримку України, нашого народу в цей складний момент. За підтримку нашої боротьби за свободу, нашої територіальної цілісності", - сказав він.

Президент також відзначив важливість посилення скоординованого, єдиного тиску на Росію з боку міжнародних партнерів України. Ключовим на цьому шляху зараз є запровадження шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Для нас важливо, щоб Європа й надалі залишалася об’єднаною. У цьому справжня сила й міцність. Ми продемонстрували це світові, коли наш народ об’єднався проти російської агресії. Так само й об’єднаність Європи важлива не тільки в підтримці України, а й у кроках наступу на Росію, насамперед у санкційній політиці", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що в Україні відчувають підтримку Ірландією курсу на приєднання України до ЄС. 

Співрозмовники також обговорили перспективи повоєнної відбудови України. Зеленський повідомив про відповідну планову роботу, яка вже ведеться, та запропонував Ірландії долучитися до реалізації майбутніх проєктів у межах відновлення нашої країни.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що мільярд євро заморожених російських активів можна конфіскувати для оплати відновлення України.

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