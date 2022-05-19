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Параметри нафтового ембарго зрозумілі, воно буде, - Дмитро Кулеба

Українське МЗС впевнено, що ембарго ЄС на російську нафту буде прийнято.

Параметри нафтового ембарго зрозумілі, воно буде, - Дмитро Кулеба
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Процес прийняття ЄС нафтового ембарго проти Росії гальмує Угорщина.

Про це повідомив “Інтерфакс-Україна” із посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Місяць тому всі нам казали, що нафтове та газове ембарго нереальні, коли вже горіла війна. Тепер же – параметри нафтового ембарго зрозумілі. Воно буде, це вже сто відсотків", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Кулеба підкреслив, що Угорщина "веде свою гру у цьому питанні", але він не має сумнівів, що рішення буде знайдено.

Нагадаємо, представники Міністерства фінансів США заявили, що на зустрічі G7 вони планують запропонувати європейським країнам запровадити тарифи на російську нафту як найшвидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

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