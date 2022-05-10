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Протягом тижня ЄС може досягти угоди про ембарго на нафту РФ всупереч Угорщині

Шостий пакет європейських санкцій проти Росії буде дуже потужним, вважають в МЗС Франції.

Протягом тижня ЄС може досягти угоди про ембарго на нафту РФ всупереч Угорщині
Фото: Bloomberg

Європейський Союз може досягти угоди про ембарго на російську нафту, яку зараз блокує Угорщина, протягом тижня.

Про це заявив державний секретар з європейських справ МЗС Франції Клеман Бон, пише Sud Ouest

“Я думаю, що ми можемо мати угоду протягом тижня, ми наполегливо працюємо над цим”, – зазначив Бон.

Він додав, що на вівторок заплановані телефонні переговори з цього приводу між президентом Франції Емманюелем Макроном, президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Буде шостий пакет європейських санкцій, вони будуть дуже потужними, і ми поступово, за графіком, спочатку відмовимося від російської нафти, потім від російських вуглеводнів загалом”, – додав держсекретар.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про прогрес у перемовинах із премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо санкцій проти Росії, зокрема енергетичних.

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