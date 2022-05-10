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"Ми вже близько. Вас усіх чекає смерть": українські підпільники привітали окупантів Великого Бурлука з 9 травня

ФСБівці безуспішно намагаються знайти людей, які розклеїли листівки. 

"Ми вже близько. Вас усіх чекає смерть": українські підпільники привітали окупантів Великого Бурлука з 9 травня
Фото: Тероборона ЗСУ

Сили українського спротиву в тимчасово захопленому смт Великий Бурлук, що на Харківщині, залишили окупантам "привітальні листівки" до 9 травня. Замість святкувань Дня перемоги рашисти одержали акцію в тилу на окупованій ними території.

Фотографії розклеєних послань оприлюднили в фейсбуці Територіальної оборони ЗСУ.

"Російський окупанте! Ми близько, ми вже працюємо по кожному з вас. На вас усіх чекає смерть! Великий Бурлук – це Україна!" – зазначено в листівках, масово розклеїних на будівлях смт. 

У теробороні зазначили, що це вже підняло на ноги російських ФСБівців, які безуспішно шукають підпільників. 

Через Великий Бурлук ще в квітні росіяни колонами заводили свою техніку. Це селище розташоване на схід від Харкова, біля кордону.

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