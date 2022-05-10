Уряд схвалив розміри виплат у 2022 році ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань

Для учасників бойових дій грошова допомога буде виплачена в розмірі 1491 грн.

7 травня Кабінет міністрів України затвердив постанову про виплату у 2022 році разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

Так, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання виплатять:

1 групи – 4421 гривні,

2 групи – 3 906 гривень,

3 групи – 3391 гривня.

Для учасників бойових дій грошова допомога буде виплачена в розмірі 1491 гривня, а для воїнів, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 421 гривня.

Водночас для членів сімей загиблих військових та осіб, що до них прирівнюються передбачили виплату 966 гривень, учасникам війни – 612 гривень.

Виплати здійснюватимуться органами Пенсійного фонду України – ветеранам, які перебувають на обліку в територіальних органах фонду через включення у списки на виплату пенсій.

Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення – для ветеранів, які проходять військову службу у ЗСУ та інших військових формуваннях через перерахування коштів на спеціальні рахунки військових частин за місцем їхньої служби, а особам, які не є військовослужбовцями — на поточні рахунки в уповноважених банках.