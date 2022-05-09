У нас немає недоторканих, але кадрових змін в уряді не плануємо, - Шмигаль

На сьогодні уряд працює в повному складі.

В уряді наразі не плануються кадрових змін. Але якщо міністри не будуть показувати ефективної роботи, рішення про заміну буде ухвалено разом з фракцією "Слуга народу" та президентом Володимиром Зеленським.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Не дивлячись на війну, у нас немає недоторканих. Зараз не плануємо (кадрових змін - ред.), стабільно працюємо Кабміном, але недоторканих не існує", - сказав він, відповідаючи про можливі кадрові зміни.

За його словами, рішення буде ухвалюватися, зважаючи на результати роботи міністрів.

"Тобто якщо не буде ефективності, будемо сідати і приймати рішення з фракцією, з президентом будемо дивитися, як підвищити ефективність", - повідомив прем'єр.

Він зазначив, що на сьогодні уряд працює в повному складі.

"До речі, мені здається, вперше за ці два роки у нас призначені всі міністри в усіх міністерствах, все укомплектовано, все працює. Можуть бути питання, але як для воєнного часу ми працюємо нормально", - додав Шмигаль.

Він заявив, що в уряді була одна кадрова перестановка, вона була об'єктивно зумовлена.

"Мова про Мінагрополітики - Микола Сольський дуже сильний міністр. Він перейшов на роботу в уряд саме під час старту посівної кампанії", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Рада призначила на його місце Миколу Сольського, який очолював парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики.