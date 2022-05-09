Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Росіяни стягують ракетну техніку на північ Криму, - супутникові дані
Росіяни стягують ракетну техніку на північ Криму, - супутникові дані
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
ГоловнаПолітика

У нас немає недоторканих, але кадрових змін в уряді не плануємо, - Шмигаль

На сьогодні уряд працює в повному складі.

У нас немає недоторканих, але кадрових змін в уряді не плануємо, - Шмигаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

В уряді наразі не плануються кадрових змін. Але якщо міністри не будуть показувати ефективної роботи, рішення про заміну буде ухвалено разом з фракцією "Слуга народу" та президентом Володимиром Зеленським.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Не дивлячись на війну, у нас немає недоторканих. Зараз не плануємо (кадрових змін - ред.), стабільно працюємо Кабміном, але недоторканих не існує", - сказав він, відповідаючи про можливі кадрові зміни.

За його словами, рішення буде ухвалюватися, зважаючи на результати роботи міністрів. 

"Тобто якщо не буде ефективності, будемо сідати і приймати рішення з фракцією, з президентом будемо дивитися, як підвищити ефективність", - повідомив прем'єр.

Він зазначив, що на сьогодні уряд працює в повному складі. 

"До речі, мені здається, вперше за ці два роки у нас призначені всі міністри в усіх міністерствах, все укомплектовано, все працює. Можуть бути питання, але як для воєнного часу ми працюємо нормально", - додав Шмигаль.

Він заявив, що в уряді була одна кадрова перестановка, вона була об'єктивно зумовлена. 

"Мова про Мінагрополітики - Микола Сольський дуже сильний міністр. Він перейшов на роботу в уряд саме під час старту посівної кампанії", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. 

Рада призначила на його місце Миколу Сольського, який очолював парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також