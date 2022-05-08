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Зеленський зустрівся із президентом норвезького парламенту

Україні увесь день приймає високопоставлених гостей.

Зеленський зустрівся із президентом норвезького парламенту
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані, який сьогодні відвідав нашу країну з візитом. Про це повідомляє пресслужба голови держави. 

Зокрема, Володимир Зеленський висловив подяку норвезькому суспільству за підтримку народу України з першого дня війни і за можливість виступити у парламенті Норвегії. 

На що Масуд Гарахані зазначив, що для нього – честь відвідати Україну, а промова Володимира Зеленського в Стортингу була історичною.

«Сьогодні моя країна якраз святкує день, коли нам вдалося повернути свою демократію й незалежність після Другої світової війни. На жаль, ваша країна сьогодні знову проходить через агресію й насильство», – зауважив Президент Стортингу Норвегії.

Масуд Гарахані розповів, що був глибоко вражений наслідками російської окупації, які побачив в Ірпені та Бучі на Київщині.

«Я хочу підтвердити вам, що Норвегія завжди стоїть поруч з Україною», – сказав він.

Повідомляється, що сторони обговорили зміцнення безпекової підтримки України з боку Норвегії, подальше зміцнення санкцій проти Росії, а також сторони торкнулися питання можливості взаємодії у сфері енергетичної безпеки.

“Президент відзначив фінансову підтримку України з боку Норвегії та гуманітарну допомогу, а також запросив долучитися до відбудови нашої країни”, - зазначили у пресслужбі. 

Нагадаємо, Україну сьогодні відвідали прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, очільниця Бундестагу Бербель Бас, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, перша леді США Джил Байден.

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