"Жодне зло не уникне відповідальності. Не зможе сховатись у бункері". Звернення президента до Дня памʼяті та примирення

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Президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення з нагоди Дня памʼяті та примирення. Чорно-білий ролик записано на тлі понищених росіянами житлових будинків у Бородянці на Київщині.

"Чи може бути чорно-білою весна? Чи буває вічний лютий? Чи знецінюються золоті слова? На жаль, Україна знає відповіді на ці запитання. На жаль, ці відповіді: "Так", – сказав президент.

Щороку 8 травня українці вшановують кожного, хто захищав планету від нацизму в Другу світову війну. Мільйони втрачених людей, мільйони причин, щоб сказати "yіколи знову".

"І гадки не мали, що наше покоління буде свідком наруги над словами, що є істиною далеко не для всіх. Цьогоріч ми кажемо "ніколи знову" інакше. Ми чуємо "ніколи знову" інакше. Це звучить болісно, жорстоко, без оклику, а зі знаком питання", – сказав президент.

24 лютого слово "ніколи" стерли. Розстріляли і розмобили сотнями ракет о 4 ранку. Українці почули слово "знову".

Росія засиапала маленьку Бородянку 250-кілограмовими фугасними бомбами. Місто оніміло, воно не може сказати "ніколи знову", але там усе зрозуміло без слів. Колись у цьому будинку були стіни, на них – були фото, а на фото – ті, хто пройшов пекло війни. 50 чоловіків, яких відправили в Німеччину на примусові роботи. Які згоріли заживо, коли нацисти спалили тут понад 100 хат. 250 бійців, які загинули в Другій світовій війни та загалом майже 1000 жителів Бородянки, які боролись і перемогли нацизм. Щоб "ніколи знову". Росіяни вбили "ніколи знову", сказавши "можем повторить".

"І потвори почали повтори. І міста, які пережили страшну окупацію, настільки, що 80 років мало, щоб про неї забути, знову побачили окупанта і отримали другу дату окупації в своїй історії. А деякі, як, наприклад, Маріуполь – третю", – сказав президент.

За два роки окупації нацисти вбили в Маріуполі 10 000 людей. За два місяці окупації РФ вбила 20 000.

"Знову зло повернулось. В іншій формі, під іншими гаслами, але з тією ж метою. В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму. Фанатичне наслідування цього режиму, маніакальне до деталей відтворення його звірств та алібі, що начебто не дають злу священну мету – повторення його злочинів. І навіть спроби перевершити свого вчителя, встановити новий світовий рекорд з ксенофобії, ненависті і числа жертв, до яких вони можуть призвести", – додав він.

Це зрозуміло всім країнам, які бачили нацизм на власні очі. Всі народи, яких клеймили третім сортом, рабами, чують заяви, які підносять одну націю. Нашого "never again" не вистачило навіть на століття – зло прогавили, воно відродилося.

"Це розуміють усі країни і всі народи, які підтримують Україну. Не забули поляки, на землі яких нацисти почали свій марш і зробили перший постріл Другої світової війни. Не забули британці, як нацисти стирали з лиця землі Ковентрі, який бомбили 41 раз. Вони памʼятають, як Лондон бомбили 57 ночей поспіль. І бачили, як прилітають крилаті ракети в Миколаїв, Краматорськ, Чернігів. Це памʼятають нідерландці. Як Роттердам став першим містом, що зазнало тотального знищення, коли нацисти скинули на нього 97 тонн бомб. Це памʼятають французи. Памʼятають Орадур-сюр-Глан, де есесівці спалили заживо пів тисячі жінок і дітей. Вони бачили, що зробили в Бучі, Ірпені, Бородянці, Тростянці. Вони бачать, як окупували Херсон, Мелітополь, Бердянськ та інші наші міста, в яких люди не здаються і виходять багатотисячні мирні акції", – продовжив Зеленський.

Також це не забули чехи, в яких менш ніж за добу нацисти знищили Лідиці, залишивши від селища попелище. Вони бачили, як знищили Попасну. Від неї не лишилось навіть попелища. Не забули греки, які пережили масові убивства і розстріли, блокади і голод. Про це памʼятають американці, які билися зі злом на два фронти.

"І всі ми разом проходимо нові, не менш складні битви. Це памʼятають усі, хто пережив Голокост – як один народ може сильно ненавидіти інший. Це не забули литовці, латвійці, естонці, данці, грузини, вірмени, бельгійці, норвезці та ще багато інших. Всіх, хто постраждав від нацизму на своїй землі і переміг у складі Антигітлерівської коаліції", – додав Зеленський.

Але є й ті, хто переживши всі ці злочини, сьогодні осквернив памʼять про подвиг. Той, хто дозволив зі своєї землі обстрілювати міста України. Хто плюнув у обличчя своєму Безсмертному полку, поставивши поруч із ним катів із Бучів. Але будь-яке зло завжди закінчується однаково – воно закінчується.

"Дорогі українці. Сьогодні, у День памʼяті та примирення, ми вклоняємося перед усіма, хто захищав рідну землю і світ від нацизму. Ми відзначаємо подвиг українського народу та його внесок у перемогу... Вони загинули, щоб ми знали про це з книжок, не з власного досвіду. Але сталось інакше. Це несправедливо – перед ними усіма. Але правда переможе і ми все подолаємо. І доказ цьому має назву "Верфольф". Це колишня ставка і бункер Гітлера біля Вінниці. І все, що від нього залишилося – кілька каменів. Руїни. Розвалини того, хто вважав себе непереможним. Це дороговказ усім нам і майбутнім поколінням. Те, за що боролись наші предки. І довели – жодне зло не уникне відповідальності. Не зможе сховатись у бункері. Від нього не лишиться каменя на камені. Тож ми все подолаємо, і знаємо це точно, бо всі наші військові і люди – нащадки тих, хто переміг нацизм. Тож – переможуть знову. Знову буде мир. Нарешті знову. Ми подолаємо зиму, яка почалася 24 лютого, триває 8 травня, але точно скінчиться, і її розтопить українське Сонце. І рідні та кохані, друзі та близькі будуть поруч знову. І над тимчасово окупованими містами і селами наш прапор замайорить. І ми зберемось разом. Нарешті знову. І більше ніяких чорно-білих снів, а тільки синьо-жовта мрія. Нарешті знову. За це боролись наші предки. Вічна шана всім, хто протистояв нацизму. Вічна памʼять усім, хто загинув під час Другої світової війни", – підсумував звернення глава держави.

Нагадаємо, цього року через розвʼязану росіянами війну в Україні немає масових заходів на 8 і 9 травня. Українці в ці дні мають бути особливо пильними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.