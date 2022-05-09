Також у росіян поменшало на два вертольоти.

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 9 травня орієнтовно склали 25 650 осіб. За добу було знищено 150 окупантів.

Також ворог за 8 травня втратив 15 танків, загалом – 1145, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати ворога:

бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23),

артилерійських систем – 513 (+4),

ракетних систем залпового вогню –185 (+6),

засоби ППО – 87 (+1),

літаків – 199,

гелікоптерів – 158 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 1970 (+9),

кораблі/катери –12,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).

спеціальна техніка – 41 (+2).

крилаті ракети – 94 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, за вчора на території Донецької і Луганської областей захисники відбили шість атак. На Південному напрямку наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали по позиціях РФ близько пів сотні уражень. За південним напрямком ворожі втрати за добу склали: 51 окупант, дві реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", два БПЛА та гелікоптер.