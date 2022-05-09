Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Росіяни стягують ракетну техніку на північ Криму, - супутникові дані
Росіяни стягують ракетну техніку на північ Криму, - супутникові дані
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу втратив 150 осіб та дві крилаті ракети, – Генштаб ЗСУ

Також у росіян поменшало на два вертольоти. 

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 9 травня орієнтовно склали 25 650 осіб. За добу було знищено 150 окупантів.

Також ворог за 8 травня втратив 15 танків, загалом – 1145, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати ворога:

  • бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23), 
  • артилерійських систем – 513 (+4), 
  • ракетних систем залпового вогню –185 (+6), 
  • засоби ППО – 87 (+1),
  • літаків – 199, 
  • гелікоптерів – 158 (+2), 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1970 (+9),
  • кораблі/катери –12,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).
  • спеціальна техніка – 41 (+2).
  • крилаті ракети – 94 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. 

Нагадаємо, за вчора на території Донецької і Луганської областей захисники відбили шість атак. На Південному напрямку наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали по позиціях РФ близько пів сотні уражень. За південним напрямком ворожі втрати за добу склали: 51 окупант, дві реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", два БПЛА та гелікоптер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також