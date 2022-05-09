Також ворог за 8 травня втратив 15 танків, загалом – 1145, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Інші втрати ворога:
- бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23),
- артилерійських систем – 513 (+4),
- ракетних систем залпового вогню –185 (+6),
- засоби ППО – 87 (+1),
- літаків – 199,
- гелікоптерів – 158 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1970 (+9),
- кораблі/катери –12,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).
- спеціальна техніка – 41 (+2).
- крилаті ракети – 94 (+2).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Нагадаємо, за вчора на території Донецької і Луганської областей захисники відбили шість атак. На Південному напрямку наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали по позиціях РФ близько пів сотні уражень. За південним напрямком ворожі втрати за добу склали: 51 окупант, дві реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", два БПЛА та гелікоптер.