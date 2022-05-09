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РФ витратила запаси високоточних ракет і використовує застарілі боєприпаси, – Міноборони Великої Британії

На початку війни з Україною Росія вихвалялась здатністю наносити вибіркову шкоду.

РФ витратила запаси високоточних ракет і використовує застарілі боєприпаси, – Міноборони Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Росія піддала українські міста інтенсивним та хаотичним бомбардуванням, не звертаючи увагу на жертви серед мирного населення. Це демонструє недоліки в здатності РФ наносити точні удари у масштабі.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки.

Згідно з повідомленням, на початку свого вторгнення в Україну РФ заявляла про свою здатність наносити хірургічні удари та завдавати вибіркової шкоди. Говорила про те, що українські міста будуть у безпеці під час бомбардувань.

"Проте, оскільки конфлікт продовжує руйнувати російські довоєнні очікування, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, значно вичерпалися. Це змусило їх використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються", – йдеться у повідомленні.

У розвідці Великої Британії прогнозують, що Росія, імовірно, буде намагатися замінити високоточне озброєння, яке вона вже витратила.

Нагадаємо, у розвідці Великої Британії заявляли про те, що війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів і найбільш передовим силам Росії.

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